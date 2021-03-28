لاعب جزر القمر: لدينا حافز للفوز على فريق يتواجد معه صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد باشيرو لاعب منتخب جزر القمر، أن مواجهة منتخب بلاده أمام مصر يوم الإثنين المقبل، ستكون مباراة كبيرة بين منتخبين ضمنا التأهل لأمم إفريقيا.

ويحل جزر القمر ضيفا على نظيره منتخب مصر، مساء الإثنين، في إطار الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال باشيرو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ستكون مباراة كبيرة فالمنتخبين تأهلا لأمم إفريقيا المباراة ستكون مفتوحة لان الفريقين هدفهم تحقيق المركز الأول وتحقيق الفوز".

وأضاف:" مشاهدة محمد صلاح في الملعب امر رائع وهذا حافز لنا أن نحقق الفوز على فريق يلعب له صلاح".

وفي سياق متصل أكد سعيد بكاري ، لاعب جزر القمر، أنه فخور باللعب أمام المنتخب المصري ولا يعلم التشكيل الذي سيواجهه لكنه يتمنى مشاركة محمد صلاح في المباراة.

وأكمل:" صلاح من اللاعبين الكبار ومنتخب جزر القمر دائما ما يلعب من أجل الفوز، وسنشارك في البطولة للوصول لأبعد نقطة ".

وأتم تصريحاته:" لسنا أفضل منتخب لكننا أحدثنا بعض المشاكل لمنتخبات المجموعة وليست مفاجأة تأهلنا مع منتخب مصر".