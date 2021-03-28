مدرب جزر القمر: التأهل أعطانا نوع من الهدوء قبل مواجهة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير عبده مدرب جزر القمر، أن مواجهة فريقه أمام منتخب مصر ستكون قوية في ختام مباريات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال عبده في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" التأهل أعطانا نوع من الهدوء قبل مواجهة منتخب مصر ، وفي الملعب الأفضل يفوز".

وأضاف:" سنواجه واحد من اقوى المنتخبات في القارة ومميز جدا والمباراة ستكون مباراة قوية وشاهدنا كينيا ولعب لقاء قوي وهذا سيكون حافز لنا لتحقيق نتيجة جيدة امام منتخب مصر".

وأوضح، أنه يستمتع بالعديد من لاعبي منتخب مصر مثل بتريزيجه فهو لديه امكانيات كبيرة، بالإضافة لمحمد الشناوي ومجدي أفشة.

وتابع:" الفريق المصري لديه امكانيات عالية جدا وهذا ما يجعلنا سنلعب بشكل أقوي لتحقيق الفوز".

وأتم :" منتخب جزر القمر بيكبر وينموا بشكل جيد ولديهم الامكانيات الجيدة للوصول لأبعد نقطة في أمم إفريقيا المقبلة".