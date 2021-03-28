عبدالهادي: خطأ فردي حرمنا من دوري الأبطال.. وفوجئت بضم حمدي والجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مدحت عبدالهادي عضو الجهاز الفني السابق للزمالك بأنهم خسروا نهائي دوري الأبطال بسبب خطأ فردي، موضحًا أنه فوجئ بالتعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

وقال عبدالهادي في تصريحات لقناة "النهار" الفضائية: "باتشيكو كان حريص على لعب كرة قدم متطورة بعد عودته بسبب النظرة التي أخذت عنه أثناء ولايته الأولى مع الزمالك، وحققنا في المباريات التي قادها بالدوري نتائج إيجابية".

وتابع: "في النهائي بالرغم من الخسارة كنا الأقرب للمكسب وأدينا بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني، وكنا الأكثر في الاستحواذ، استطيع أن أقول أن خطأ فردي تسبب في خسارة الزمالك للبطولة، الخطأ كان في الهدف الأول".

وأضاف: "وجهة نظري أن الزمالك في عهد مرتضى منصور شهد طفرة كبيرة على المستوى الرياضي، ومنذ بداية مجلسه يعمل بإيجابية، لقد حققنا بطولتين في أسبوع واحد، وأرى أن رحيل مرتضى منصور أثر بدرجة كبيرة".

وواصل: "اللاعب تفكيره في الفلوس بدرجة كبيرة جدًا، والزمالك في عهد اللجنة المعينة أعلنوا من البداية بأنه لا يوجد أموال في النادي وهذا أثر بشكل سلبي".

أما عن تعاقدات الفريق، فقال: "مروان حمدي كان الأسم الأخير في مطالب باتشيكو، لم أكن أعلم شيء عن التعاقد مع سيف الجزيري أو مروان حمدي، لقد فوجئت بالأمر في صباح اليوم التالي.. وقالوا لنا الجزيري سيتمكن من المشاركة في دوري الأبطال، واللاعب أخبرني بذلك".

واستطرد: "بعد رحيل مصطفى محمد باتشيكو طلب في المركز الأول حسام حسن، ومن بعده باسم مرسي، واختار من بعد ذلك محمود وادي ثم المهاجم الأجنبي لانبي، وتم وضع مروان حمدي في القائمة بتوصية من أحد الأشخاص للمدرب وكذلك سيف الجزيري لكن اشترط مشاركته في دوري الأبطال".

ونفى واقعة انقطاع اللاعبين عن التدريبات: "الحديث عن رفض اللاعبين التدريب لم يكن دقيق، ما حدث أنهم طلبوا عقد جلسة مع إدارة النادي وحصلوا على وعد من الإدارة بالحصول على المستحقات والتدريب تأخر بسبب هذا الأمر لذلك الفريق خاض تدريب لمدة 50 دقيقة بدلًا من ساعة ونصف".