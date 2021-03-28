بالفيديو.. رونالدو يثور بسبب هدف قاتل غير محتسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انفجر النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي غضبا بعد إلغاء هدف له في مواجهة صربيا التي انتهت بالتعادل (2-2) ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل رونالدو هدفًا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، كاد أن يحصد به الثلاث نقاط لمنتخب بلاده، لكن حكم اللقاء لم يقرر احتساب الهدف بحجة عدم تخطي الكرة لخط المرمى.

وسرعان ما توجه صاحب الـ37 عاما إلى الحكم حامل الراية ليعترض بشكل عنيف على قراره، معتبرا أن الكرة تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها قبل أن يبعدها قائد صربيا عن المرمى.

وحصل الدون البرتغالي على بطاقة صفراء بداعي الاعتراض، قبل أن يغادر ملعب المباراة غاضبا قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء، ثم أشار بيديه إشارة "النهاية" وألقي شارة القيادة.