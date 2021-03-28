مدرب المريخ: سنحاول خلق مشاكل للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للمريخ السوداني، تطلعه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن سيحاول خلق مشاكل للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ في السودان يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري الأبطال.

وقال كلارك، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "دخلنا معسكرا مغلقا منذ سبعة أيام استعدادا للأهلي، ونتمنى تقديم مباراة جيدة".

وأضاف: "نتطلع لهذه المباراة، ونتفهم أن الأهلي لديه عناصر قوية في الهجوم، لكننا سنتعامل مع ذلك ولدينا العديد من الجوانب الإيجابية للتعامل مع اللاعبين أصحاب المهارات".

وأوضح: "أحرص على زرع ثقافة الانتصار لدة لاعبي المريخ السوداني، وسنسعى إلى تحقيق الفوز على الأهلي، نعيش وضعا صعبا ونرغب في تحقيق الست نقاط المتبقية".

وأتم كلارك تصريحاته بالحديث عن أفضل لاعبي الأهلي قائلا: "لا أستطيع تحديد لاعب بعينه، الأهلي طبق أسلوبا جديدا في آخر مباراتين وسنحاول إيقاف الهجوم وخلق مشاكل لمدافعي الأهلي".