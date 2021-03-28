نشرة السبت.. منتخب مصر يواصل استعداداته.. وتقسيمة الزمالك تنتهي بالتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 27 مارس 2021.
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