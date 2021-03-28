نشرة السبت.. منتخب مصر يواصل استعداداته.. وتقسيمة الزمالك تنتهي بالتعادل

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مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات