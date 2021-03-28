الزمالك: سنلبي احتياج كارتيرون.. ومَن تجاوز في الوقفة الاحتجاجية سيحاسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الحالية التي تدير النادي ستلبي احتياج المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إذا طلب مديرًا للكرة لينضم للجهاز الفني.

وأضاف نائب رئيس اللجنة عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"بالنسبة لمدير الكرة هذا الملف متروك للمدير الفني الذي سيكون صاحب القرار، لو كارتيرون طلب تعيين مدير للكرة سنلبي طلبه على الفور".

وواصل :"فريق الكرة سيسافر إلى الجزائر في السادسة من مساء الخميس، وسنخوض مران واحد فقط يوم الجمعة قبل مباراة مولودية الجزائر والمقرر لها السبت المقبل".

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة السبت من أجل إنعاش أماله في الوصول للدور المقبل، حيث يتواجد الفريق الأبيض بالمركز الثالث برصيد نقطتين بفارق ست نقاط عن المولودية صاحب المركز الثاني.

وانتقل نائب رئيس اللجنة للحديث عن الوقفة الاحتجاجية والتي قام بها بعض الأعضاء في مقر النادي، ليرد :"الوقفة الاحتجاجية لم تتجاوز 20 عضوًا، تواجدت بين الأعضاء المحتجين وعبروا عن رأيهم وحدث بعض التجاوزات من بعض المحتجين".

وتابع :"غير مقبول التجاوز ولا أحد يسمح به مش من حقك التجاوز، كل من تجاوز في الوقفة الاحتجاجية سيحاسب وفقًا للقانون".

وأنهى :"من امته نادي الزمالك كان يحدث فيه وقفات احتجاجية ليس لدي اعتراض عندما يكون لك طلب مشروع، هدفنا الحفاظ على النادي وكيان وشكل النادي، كثير نستقبل الأعضاء ونناقشها، تواجدنا في النادي حاليًا لخدمة النادي".