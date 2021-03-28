حسني عبد ربه يتحدث عن الثنائي الأفضل لخط وسط منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني لم يقدم الأداء المنتظر أمام كينيا في المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وقال عبد ربه في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" منتخب مصر صعد إلى البطولة وهو الأهم حاليا، والفترات القادمة ستكون الأمور افضل مع مرور الوقت".

وأضاف:" البدري يسعى لعمل انجاز لنفسه، ويحاول تجريب العديد من اللاعبين وربما يكون فيه نوع من المخاطرة".

وأوضح، أنه يجب أن يكون هناك ثبات في تشكيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة حتى تظهر الشخصية والعودة للمنافسة على بطولة إفريقيا من جديد.

وتابع:" المدرب له مطلق الحرية في الاختيارات، وحين يظهر الأداء بشكل سيء فالجمهور يتحدث عن وجود سلبيات".

وأتم: "حمدي فتحي له مستقبل وأدائه يتطور وبيساند باقي اللاعبين في الناحية الهجومية، ولا غني عن طارق حامد في خط الوسط وأرى أن الثنائي الأفضل في وسط ملعب منتخب مصر محمد النني وطارق حامد".