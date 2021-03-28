مدحت عبدالهادي يكشف طلبات باتشيكو بعد رحيل مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام السابق بنادي الزمالك، عن طلبات المدرب السابق للقلعة البيضاء جايمي باتشيكو بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقال عبدالهادي خلال تصريحات تليفزيونية، "باتشيكو لم يمانع احتراف مصطفي

محمد ولكن بشرط توفير البديل المناسب ".

وأضاف " باتشيكو عمل عند عودته للزمالك علي تطوير أداء الفريق وإضافة أساليب لعب مختلفة بجانب الأسلوب الدفاعي

".

واستكمل " باتشيكو طلب التعاقد مع حسام حسن كخيار أول وباسم مرسي كخيار ثاني بعد رحيل مصطفي محمد ".

واردف " باتشيكو طلب عودة أحداد ورزاق سيسيه من الإعارة قبل عودته".

وأتم " باتشيكو حتي الآن لا يعلم سبب إقالته من تدريب الزمالك ".