مدحت عبدالهادي : مرتضى منصور أحدث طفرة في الزمالك ورحيله أثر على اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن مرتصى منصور رئيس النادي السابق، احدث طقرة في الزمالك خاصة على صعيد فريق الكرة الأول بالنادي.

وقال عبدالهادي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " مرتضي

منصور أحدث طفرة في الفرق الرياضية داخل نادي الزمالك وبالأخص فرق كرة القدم ".

وأضاف " رحيل مجلس مرتضي منصور أثر علي لاعبي الزمالك ".

واكمل " لاعبو الزمالك شعروا في بداية مباراة الرجاء بالقاهرة أننا سنتأهل بسهولة مما أدى للأداء السئ الذي ظهرنا به في الشوط الأول، لكننا استطاعنا تدارك الموقف سريعا وتأهلنا في النهاية بأداء مميز ".

وأتم ": الزمالك كان الأقرب للفوز بلقاء نهائى افريقيا أمام الأهلي لولا الأخطاء الفردية ".