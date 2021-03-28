ضياء السيد : أتوقع تغييرات في تشكيل المنتخب أمام جزر القمر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري سيجري العديد من التعديلات على تشكيل الفريق أمام جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غداً الإثنين .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

حسام البدري سيجري بعض التعديلات نظراً لإصابة حمدي فتحي و أيمن أشرف ، ومغادرة أحمد

حجازي للمعسكر وعودته إلى المملكة العربية السعودية للإلتحاق بتدريبات فريقه ’’ اتحاد جدة ’’ ، وبالتالي أتوقع مشاركة العديد من العناصر مثل محمد النني و ياسر ابراهيم ، كما أتوقع الدفع بمحمد شريف بشكل أساسي منذ بداية اللقاء .

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أن الهدف المبكر الذي سجله محمد مجدي أفشة في مباراة

كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، أعطى المزيد من الطمأنينة لدى اللاعبين .

وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غير مبرر ، فالفريق حقق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، رغم تواضع الآداء الفني .

واختتم منصور : أطالب الجمهور بالهدوء والصبر على الجهاز الفني و مساندته ، فالظروف الحالية مختلفة تماماً نظراً للإجهاد الذي يعاني منه اللاعبين في مباريات الدوري العام .