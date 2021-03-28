كريم شحاتة: غياب النني عن لقاء كينيا "غريب".. ومحمد صلاح "مش سوبر مان"

ياسر رشاد - القاهرة - اندهش كريم شحاتة مدير الكرة بفريق النجوم، من عدم الدفع بمحمد النني بمباراة كينيا ومصر.

وقال شحاتة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام البدري يفتقد للقدرة على الحديث في الاعلام، يجب ان يتحلى مدرب منتخب مصر بشخصية تتحمل الانتقادات والضغوطات ويرد دائما بالعمل.

واشار: واقعة النني غريبة وتأكدت من ذلك عندما اشرك البدري عمر جابر، بكل تاكيد النني قام برد فعل استفز حسام البدري. واستكمل:

من الغريب ان يكون لدينا لاعب متألق في الأرسنال وطور كثيرا من ادائه ويصبح الخامس بترتيب اللاعبين في خط الوسط بمنتخب مصر وعن ظهور محمد صلاح المتواضع قال شحاته: صلاح مش سوبر مان، لابد ان يكون الفريق كاملاً في حالته لكي يتألق معه.

أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان أن آداء المنتخب الوطني

الأول أمام كينيا أول أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لمثله ، لم يكن مقنعاً تماماً .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : آداء المنتخب الوطني كان عشوائياً ولا يليق بحجم المحترفين المصريين مثل محمد صلاح و محمود تريزيجيه و محمد النني ومصطفى محمد ، كما أطالب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بإعادة حساباته أمام جزر القمر في الجولة السادسة ، و إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الوطني .