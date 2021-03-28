ضياء السيد : علامة استفهام على عدم إشراك الننـي وكان من الأفضل عدم انضمامه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأول أن هناك علامة استفهام كبيرة حول إبقاء محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي على مقاعد البدلاء خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لمثله .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : محمد النني يعيش أفضل فتراته

مع فريق أرسنال ويشارك بصفة أساسية تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا ، ويقدم موسماً مميزاً مع الجانرز ، ولذلك كنت أفضل الدفع به في مباراة كينيا ، أو عدم استدعائه من البداية إن لم يشارك أساسياً .

واختتم السيد : لا صحة لما تردد عبر وسائل الإعلام والتواصل

الاجتماعي بشأن حدوث خلاف بين محمد النني وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني حول عدم مشاركته في مباراة كينيا ، فالنني لاعب ملتزم منذ أن كان في منتخب الشباب ثم المنتخب الأوليمبي ، وقد أشرفت على تدريبه في أكثر من مناسبة ، ومن المستحيل أن يكون قد افتعل أزمة مع الجهاز الفني ، فهو لاعب محترف في أفضل الدوريات على مستوى العالم ، ويدرك جيداً أن المشاركة من عدمها هي رؤية مدير فني في المقام الأول .