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أيمن منصور : نجلي مستمر مع بيراميدز والحديث عن انتقاله للزمالك سابق لآوانه

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أن نجله ’’ أحمد ’’ مدافع نادي بيراميدز ، مستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده .

وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أحمد أيمن منصور مستمر مع بيراميدز والحديث عن انتقاله للزمالك في هذه الفترة سابق لآوانه ، فما زال التعاقد مستمر مع

بيراميدز ، وهو يحترم تعاقده وتربطه علاقة جيدة مع مجلس إدارة النادي .

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أن الهدف المبكر الذي سجله محمد مجدي أفشة في مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، أعطى المزيد من الطمأنينة

لدى اللاعبين .

وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غير مبرر ، فالفريق حقق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، رغم تواضع الآداء الفني . 

واختتم منصور : أطالب الجمهور بالهدوء والصبر على الجهاز الفني و مساندته ، فالظروف الحالية مختلفة تماماً نظراً للإجهاد الذي يعاني منه اللاعبين في مباريات الدوري العام .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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