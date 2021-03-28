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علاء عبد العال : إختيارات البدري منطقية و بكار يستحق التواجد بالمنتخب

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان أن هناك العديد من اللاعبين في يستحقون الحصول على فرصة في المنتخب الوطني الأول . 

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إختيارات الجهاز الفني للمنتخب

الأول بقيادة حسام البدري لمباراتي كينيا و جزر القمر كانت منطقية إلى حد كبير ، لكن كان هناك بعض العناصر التي تسير بشكل جيد هذا الموسم ، على رأسهم رجب بكار ظهير أيمن فريق سيراميكا كليوباترا والمعار من بيراميدز . 

واختتم عبد العال : يجب إجراء العديد من التغييرات في تشكيل المنتخب أمام جزر القمر بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، وإعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال لقاء كينيا وعلى رأسهم محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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