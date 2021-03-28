انفعال كرستيانو رونالدو بمباراة البرتغال وصربيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة منتخبي البرتغال وصربيا انفعال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت

المحتسب بدلاً من الضائع، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للبرتغال، لكن الحكم لم يحتسبه باعتبار أن لاعب صربيا نجح في إبعاد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وانفعل رونالدو وأشار بيده وهو في حالة غضب شديدة، وخلع شارة القيادة وقام بإلقائها أرضًا متجهًا خارج ملعب المباراة.

وقام حكم المباراة بمنح رونالدو بطاقة صفراء إثر اعتراضه، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.