تيتو جارسيا: كان يجب مشاركة النني أمام كينيا ومصر قدمت أداء متواضع

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر سابقا بقيادة أجيري، إنه تابع مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وأكد تيتو جارسيا في تصريحات عبر

برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس أن المباراة صعبة مشيرا: "لازم منتخب مصر كان يلعب أفضل فالمستوى كان متواضع في لقاء كينيا وما شاهده ليس منتخب مصر ".

وعن إجراء بعض التغييرات في تشكيل منتخب مصر، علق: "كان هناك بعض التغييرات في التشكيل أمثال محمد هاني وافشة وعمرو السولية وأحمد أيمن منصور". وأشار: "كنت اتمنى وجود النني في التشكيل بلقاء غدا ولكن هي وجهة نظر فنية للمدرب".