صربيا تخطف تعادلاً مثيراً من البرتغال وبلجيكا تنجو من فخ الخسارة

خطف المنتخب الصربي تعادلاً مثيراً 2-2 من ضيفه منتخب البرتغال المدجج باللاعبين المؤثرين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم .



وبدا أن منتخب فيرناندو سانتوس الذي وصل إلى المباراة رقم 1000 في مسيرته كمدرب للأندية والمنتخبات، متجهاً نحو فوز مبين بتقدمه بثنائية نظيفة من توقيع ديوغو جوتا 11، 36، في الشوط الأول، لكن صربيا عادت بقوة وسجلت ثنائية عبر ألكسندر ميتروفيتش 46 وفيليب كوستيتش 60.



وطرد اللاعب نيكولا ميلنكوفيتش من صفوف صربيا قبل دقائق من النهاية بسب تدخل عنيف قام به.



وصار رصيد صربيا 4 نقاط وتقدمت على البرتغال بفارق الأهداف.



بدوره حقق منتخب لوكسمبورغ فوزاً هاماً للغاية على مستضيفه منتخب جمهورية أيرلندا بهدف وحيد وقع عليه جيرسون رودريغيز.



وفي مباراة أخرى بالمجموعة الخامسة، تعادلت بلجيكا تتعادل مع مستضيفتها تشيكيا بهدف مقابل هدف.



وحافظ منتخبا بلجيكا وتشيكيا على المسافة ذاتها بعدما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بعد أن خرج كل منهما بانتصار في الجولة الافتتاحية.



وتصدرت تشيكيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا، وبفارق نقطة عن بيلاروسيا الفائزة على ضيفتها إستونيا 4-2 في مباراتها الأولى في التصفيات، في ثاني هزيمة للأخيرة بعد أولى أمام تشيكيا نفسها بنصف دزينة من الاهداف (6-2).



ودخلت بلجيكا التي استهلت مشوارها بفوز على ويلز 3-1، المباراة مع إدراكها جيداً صعوبة مضيفتها، ولكنها عادت من ملعب "إيدن إرينا" في براغ مع سجل خال من الخسارة في 35 مباراة توالياً في تصفيات المونديال وكأس أمم أوروبا، حيث تعود خسارتها الأخيرة إلى 12 حزيران/يونيو 2015 أمام ويلز.



ويأمل فريق "الشياطين الحمر"، ثالث المونديال الروسي، أن يتأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الـ 14 في مسيرته، والثالثة توالياً بعد 2014 و2018.



في المقابل، تسعى تشيكيا للعودة إلى النهائيات بعد آخر ظهور لها في العام 2006، عندما غادرت مونديال ألمانيا من دور المجموعات مع فوز يتيم على الولايات المتحدة وخسارتين أمام إيطاليا وغانا.

