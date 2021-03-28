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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتسيكي: جئنا لأجل التأهل للنهائيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021
أكد مدرب جنوب افريقيا موليفي نتسيكي أن فريقه أولى بالتأهل من السودان قبل مواجهتهما الاحد ضمن منافسات الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة إلى كأس امم افريقيا.
وأوضح نتسيكي، في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة جدا، لكونها الختامية، لكننا جئنا لأجل التأهل للنهائيات .. ومع احترامنا الشديد للسودان، فإن منتخبنا الأولى بالتأهل".
وأضاف: "نريد أحد الخيارين، الفوز أو التعادل، لنتأهل .. ويجب إظهار الاحترام الكافي لمنتخب السودان".
من جهته أشار قائد جنوب إفريقيا، ثولاني هلاتشوايو: "جئنا لخوض مباراة مصيرية أمام السودان، ونحن في قمة التركيز كلاعبين وجهاز فني، وندرك أن شعبنا ينتظر تأهلنا للنهائيات".