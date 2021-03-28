نتسيكي: جئنا لأجل التأهل للنهائيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أكد مدرب ​جنوب افريقيا​ ​موليفي نتسيكي​ أن فريقه أولى بالتأهل من ​السودان​ قبل مواجهتهما الاحد ضمن منافسات الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة إلى كأس امم افريقيا.



وأوضح نتسيكي، في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة جدا، لكونها الختامية، لكننا جئنا لأجل التأهل للنهائيات .. ومع احترامنا الشديد للسودان، فإن منتخبنا الأولى بالتأهل".

وأضاف: "نريد أحد الخيارين، الفوز أو التعادل، لنتأهل .. ويجب إظهار الاحترام الكافي لمنتخب السودان".

من جهته أشار قائد جنوب إفريقيا، ثولاني هلاتشوايو: "جئنا لخوض مباراة مصيرية أمام السودان، ونحن في قمة التركيز كلاعبين وجهاز فني، وندرك أن شعبنا ينتظر تأهلنا للنهائيات".