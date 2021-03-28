مكتوميناي: هدفي الأساسي هو الفوز بلقب مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أعرب اللاعب سكوت ​مكتوميناي​ عن رغبته في الفوز بكأس مع مانشستر يونايتد وإنهاء انتظار النادي الذي دام أربع سنوات للحصول على الألقاب الكبرى.



وقال مكتوميناي: "أنا فقط بحاجة ماسة للفوز بكأس مع النادي. هذه أولويتي الوحيدة في الوقت الحالي، الفوز باللقب مع مان يونايتد. من الواضح أن البقية، الدوري والطريقة التي نريدها للتقدم في ذلك، نأمل أن تحذو حذوها في الوقت المناسب. أشعر وكأننا نبني نحو فريق جيد حقًا".

وأضاف: "ومع كرة القدم الدولية، نريد الذهاب إلى كأس العالم. هناك الكثير من الأشياء التي أتطلع إليها حقًا، إنه لمن دواعي سروري أن ألعب مع كل من مانشستر يونايتد واسكتلندا".