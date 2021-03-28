كيليني يترك معسكر منتخب ايطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أكدت تقارير صحفية مغادرة جورجيو ​كيليني​ مدافع نادي يوفنتوس معسكر منتخب إيطاليا قبل مباراة ​بلغاريا​ في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



وأوضحت التقارير ان كيليني لم يتعرض للإصابة وهناك اتفاق أن يعود إلى معسكر يوفنتوس بعد مباراة واحدة مع إيطاليا لأنه غير لائق بما يكفي للعب مرتين في ثلاثة أيام.

وتم التخطيط لتناوب لاعبي الفريق لذلك عاد ببساطة إلى تورينو لاستئناف التدريبات مع يوفنتوس.

جدير بالذكر أن دومينيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو عادا إلى ساسولو بسبب الإصابات.