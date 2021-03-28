قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "أون تايم سبورت" عن إذاعة مباراة المنتخب الوطني وجزر القمر، في السادسة مساء الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما أعلنت مجموعة بي إن سبورتس عن نقل المباراة حصريا عبر beIN Sports 4، بتعليق: علي محمد علي.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر، تأهلهما للبطولة التي تستضيفها الكاميرون، وسيكون الصراع بينهما في المباراة القادمة على صدارة المجموعة.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف على جزر القُمر صاحب نفس الرصيد، فيما تحل كينيا ثالثة برصيد 4 نقاط ، وجاء منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وكان منتخب مصر تعادل مع منتخب كينيا في المواجهة الأولى بنتيجة هدف لكل منهما كما تعادل مع جزر القمر سلبيا وحقق الفراعنة الفوز على توجو بهدف دون رد.

وفي الجولة الرابعة حقق منتخب مصر الفوز علي توجو في الجولة الرابعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع كينيا 1-1 الجولة الماضية.

قائمة الفراعنة

من جانبه، أعلن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قائمة المنتخب، وجات كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر.

خط الدفاع: محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم.

خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: مصطفى محمد -حسام حسن - أحمد ياسر ريان -محمد شريف.

تشكيل الفراعنة

من المتوقع أن يبدأ البدري بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وعبدالله جمعة.

في خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني، ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد شريف.

في الهجوم: مصطفى محمد.