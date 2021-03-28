شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: طارق حامد اللاعب رقم واحد في خط وسط المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يجب التقليل من منتخب مصر، بعد حسم بطاقة التأهل للنهائيات الأفريقية بالكاميرون مطلع العام المقبل، موضحا أن أداء المنتخب كان سيئا، لكن يمكن الانطلاق منه نحو فكرة التطوير والبناء.

وأضاف عبد ربه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2: "لو اتكلمنا عن الأداء فكان دون المتوقع، لكن النتيجة المرجوة تحققت، أتمنى أن يعالج البدري السلبيات، ويقف على جميع المشاكل الموجودة في أوضة اللبس".

وتابع القيصر: "استقرار التشكيل يجب أن يكون هو الركيزة الأساسية التي يعمل عليها البدري في الفترة المقبلة، المدير الفني هو صاحب القرار في الاختيارات، لكن عليه أن ثبت التشكيل حتى يتمكن من تحقيق أهدافه التي يطمح لها الجمهور المصري".

وعن التشكيل الأمثل لخط الوسط قال القيصر: "طارق حامد هو اللاعب رقم واحد في خط الوسط، النني تطور كثيرا يستحق أن يكون اللاعب رقم اثنين".

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، وتتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.