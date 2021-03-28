شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، لاعبو المنتخب يخضعون لمسحة كورونا قبل مباراة جزر القمر، والأهلي يكثف محاولاته لضم جناح الطلائع فى الميركاتو الصيفى.

لاعبو المنتخب يخضعون لمسحة كورونا قبل مباراة جزر القمر

خضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الأهلي يكثف محاولاته لضم جناح الطلائع فى الميركاتو الصيفى

مازال أحمد سمير جناح فريق طلائع الجيش واحداً من أهم اللاعبين المطلوبين في النادي الأهلي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن، ويتألق أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش هذا الموسم بشكل رائع ويقدم عروضا جيدة للغاية نالت إشادة الجميع.

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أشرف بن شرقي فى الصيف

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك حقيقة رحيل المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية الموسم الكروى الحالي، بعدما ترددت أنباء قوية عن اقتراب اللاعب من الرحيل ورفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الحالي.

المنتخب ينقل مرانه غدا إلى بتروسبورت بسبب جزر القمر

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

موسيمانى يعقد جلسة خاصة مع عبد الحفيظ قبل مران الأهلى غداً

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قبل مران الغد لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق. ويناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي للسودان لمواجهة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا واستعداد الفريق لهذه المباراة المرتقبة.

مسئول العلاقات العامة والإدارى والطباخ يسبقون بعثة بيراميدز للمغرب

تقرر سفر شريف جمال مسئول العلاقات العامة بنادى بيراميدز، ومحمد طاهر النجار إدارى الفريق إلى المغرب قبل يومين من موعد سفر بعثة الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى، المقر لها 4 أبريل المقبل، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية.

تقسيمة الزمالك تنتهى بالتعادل الإيجابى تحت أنظار كارتيرون

انتهت التقسيمة التى خاضها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، بقرار من الفرنسي كارتيرون المديرالفني بعد إلغاء ودية الأمس، حيث أدار هذه التقسيمة طاقم تحكيم قام الجهاز الإداري باستقدامه لتأخذ التقسيمة طابع الجدية.