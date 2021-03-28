شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور ينشر صورة له مع محمد صلاح أثناء إهدائه تيشرته فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، صورة تجمعه بمحمد صلاح من تواجدهما في معسكر المنتخب استعدادا لمباراة جزر القمر الأسبوع الجارى، أبرز فيها إهداء صلاح له تيشرته في فريق ليفربول، مثلما ظهر خلال الصورة الذى نشرها أحمد أيمن منصور، عبر خاصية الاستورى من خلال حسابه على "إنستجرام".

ولعب الثنائي محمد صلاح وأحمد أيمن منصور مباراة المنتخب الأخيرة أمام كينيا، والتي أقيمت يوم الخميس الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



احمد ايمن منصور

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر المتأهل لأمم إفريقيا، في المباراة المقبلة مع جزر القمر يوم الاثنين المقبل.

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقان بالتأهل للبطولة رسميا.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة، بقيادة حسام البدرى، لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل.

ويشهد فندق إقامة المنتخب الوطنى تطبيق الإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا بشكل كبير، وتم منع الزيارات داخل الفندق، بجانب عزل كل لاعب فى غرفة منفصلة مع منع التجمعات والاختلاط بجانب التعقيم والتطهير المستمر للغرف والدور الذى يقيم فيه الفراعنة.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على استاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، وتتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.