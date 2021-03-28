شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك أكرم توفيق أساسيا فى الأهلى بعد إصابة حمدى فتحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأولمبى، إلى العودة للتشكيل الأساسى للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مستغلا إصابة حمدى فتحى وغيابه عن الفريق لمدة كبيرة.

ويعانى حمدى فتحى من كسر شرخى فى الجزء العلوى من عظام يده، وكدمة فى الكوع والتى لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويحتاج من 6 إلى 8 أسابيع للعلاج.

وبذلك يغيب حمدى فتحى عن 13 مباراة للأهلى هى: "النصر بكأس مصر، ومباراتى القمة أمام الزمالك فى الدورى، وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى، بجانب مباراتى المريخ السودانى وسيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا، ومباراتى الذهاب والإياب للدور ربع النهائى لدورى الأبطال حال تأهل المارد الأحمر لها.

ويأمل نجم المنتخب الأولمبى في استغلال الفرصة للعودة لتشكيل الفريق في الفترة الحالية، وإثبات قدرته على اللعب بشكل أساسى في النادى الأهلى، بعدما شارك مع الفريق أمام بايرن ميونخ وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية وظهر بشكل قوى.

غياب حمدى فتحى سيمنح بالتأكيد الفرصة لثلاثى الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق فرصة اللعب لفترات كبيرة، وإن كان النصيب الأكبر سيكون للثائنى ديانج والسولية، ولكن سيكون أكرم على أهبة الاستعداد لخطف أحد المقعدين في الفترة المقبلة.