7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 27 / 3 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، لاعبو المنتخب يخضعون لمسحة كورونا قبل مباراة جزر القمر، وموسيماني يحدد شروط عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية.

لاعبو المنتخب يخضعون لمسحة كورونا قبل مباراة جزر القمر

خضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

موسيماني يحدد شروط عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

رحب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بفكرة انتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، والمقدرة بـ200 ألف جنيه وإيقاف شهر يخوض خلالها تدريبات منفردة بعيدا عن المران الجماعي، والتى تنتهى أول أبريل المقبل.

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أشرف بن شرقي فى الصيف

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك حقيقة رحيل المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية الموسم الكروى الحالي، بعدما ترددت أنباء قوية عن اقتراب اللاعب من الرحيل ورفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الحالي.

المنتخب ينقل مرانه غدا إلى بتروسبورت بسبب جزر القمر

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

مسئول العلاقات العامة والإدارى والطباخ يسبقون بعثة بيراميدز للمغرب

تقرر سفر شريف جمال مسئول العلاقات العامة بنادى بيراميدز، ومحمد طاهر النجار إدارى الفريق إلى المغرب قبل يومين من موعد سفر بعثة الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى، المقر لها 4 أبريل المقبل، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية.

تقسيمة الزمالك تنتهى بالتعادل الإيجابى تحت أنظار كارتيرون

انتهت التقسيمة التى خاضها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، بقرار من الفرنسي كارتيرون المديرالفني بعد إلغاء ودية الأمس، حيث أدار هذه التقسيمة طاقم تحكيم قام الجهاز الإداري باستقدامه لتأخذ التقسيمة طابع الجدية.

1079 لاعبا يشاركون ببطولة العالم للسلاح فى مصر الشهر المقبل