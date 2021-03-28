شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لجزر القمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، تدريباته على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة منتخب جزر القمر، يوم الإثنين المقبل، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون.

وشهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين، من ضمنهم اللاعبين الذين شاركوا في مباراة كينيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل فى ختام تصفيات أمم أفريقيا 2022 على استاد القاهرة ستقام بدون جمهور، على أن يتم السماح لكل منتخب، بحضور 25 فردا فقط أى 50 فردا للمنتخبين.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن قرار عدم حضور الجماهير يأتى تنفيذا لقرارات الكاف مؤخرا بعدم حضور الجماهير ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.



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وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسميا.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة، بقيادة حسام البدرى، لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الإثنين المقبل.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني فتح مران غد الأحد أمام وسائل الإعلام لمتابعة المران قبل مواجهة مصر أمام جزر القمر.

ومن المقرر أن يبدأ المران في السادسة مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وسيكون متاحا لوسائل الإعلام حضور 15 دقيقة، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.