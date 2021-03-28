شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين ينتظرون الفرصة مع منتخب مصر أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر خمسة لاعبين في المنتخب الوطني الظهور الأول خلال المعسكر الحالي بقميص الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، في ظل رغبة الجماهير في الوقوف على قدراتهم من ناحية، ورغبة البدري نفسه في اختبار جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة من بوابة مباراة جزر القمر.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على استاد القاهرة السادسة مساء موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط، متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، وتتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة، بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

الخليج 365 يرصد 5 لاعبين يقتربون من المشاركة أمام جزر القمرمحمـد النني

سيكون ضمن أولويات البدري الدفع بمحمد النني، خاصة بعد التقارير التي ربطت غياب اللاعب عن مباراة كينيا بأزمة بينه وبين البدري؛ بسبب عدم رغبته في المشاركة بديلا، بعدما فضّل المدير الفني الدفع بالثنائي طارق حامد وحمدي فتحي على حسابه.

أحمد سيد زيزو

يمثل زيزو أحد الأوراق المؤثرة في مركز الجناح، ولو أراد البدري إراحة صلاح كما هو متفق عليه بين الجهاز الفني للمنتخب وبين نظيره في ليفربول، فسيكون زيزو هو البديل الأنسب لتعويض صلاح في مباراة جزر القمر، خاصة بعدما حسم الفراعنة بطاقة التأهل وأصبحت المباراة تحصيل حاصل.

على جـبر

بعد رحيل حجازي عن المنتخب لصفوف اتحاد جدة السعودي عقب التعادل مع كينيا بطيران مباشر من نيروبي إلى جدة، سيكون على جبر هو البديل المناسب لتعويض الحاجز في لقاء جزر القمر، خاصة أن جبر كان أحد الأوراق التي يعتمد عليها البدري مع انطلاقة المعسكر بالقاهرة، قبل انضمام حجازي لبعثة المنتخب في كينيا.

حسام حسن

يتساءل الكثيرون لماذا لا يحصل حسام حسن على الفرصة، وهو هداف الدوري المصري، وربما فضل البدري عدم إقحام اللاعب في لقاء كينيا لمنح الفرصة لمصطفى محمد المتوهج، لكن بعد حسم الأمور، وحصول مصطفى محمد ومحمد شريف على الفرصة في اللقاء الأول، سيكون قد جاء الدور على حسام حسن.

عبد الله جمعة

كانت المفاضلة بين أحمد أيمن منصور وعبد الله جمعة قائمة لدى الجهاز الفني للمنتخب حتى الساعات الأخيرة قبل مواجهة كينيا، وما دام الثنائي في الحسابات بنسب متقاربة فلابد أن مشاركة جمعة في مباراة جزر القمر تقترب بشدة، خاصة في ظل غياب أيمن أشرف وخروجه من معسكر الفراعنة للإصابة، كما أن رغبة البدري في تجهيز البدائل لكل المراكز سيكون دافعا لمشاركة جمعة على حساب أحمد أيمن منصور في اللقاء المقبل.