الامارات | «ميستيك غايد» يقتنص كأس دبــــــي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميستيك غايد» يقتنص كأس دبــــــي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الجواد «ميستيك غايد» بشعار غودولفين، دولة الإمارات لقب أشهر ألقاب سباقات الخيل في العالم (كأس دبي العالمي)، بقيادة الفارس لويس سايز، وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، بعدما قدم أداءً رائعاً في الشوط التاسع والرئيس برعاية «طيران الإمارات»، في أمسية النسخة الـ25، التي أقيمت أمس على مضمار «ميدان»، البالغ مجموع جوائزها 26.5 مليون دولار، بمشاركة 117 خيلاً من 11 دولة.

وأهدى «ميستيك غايد» الإمارات اللقب الـ13 في الكأس العالمية، لتستمر الإمارات في صدارة الأكثر تتويجاً باللقب الأغلى على مستوى سباقات الخيول في العالم، مقابل ثمانية للولايات المتحدة، ولقب لكل من: أستراليا، والبرازيل، واليابان، والسعودية.

وحافظت «غودولفين» على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، عقب الثنائية التاريخية التي حققها الجواد المعجزة «ثندر سنو» الذي يعد الخيل الوحيد الذي حقق لقب كأس دبي العالمي مرتين، بفوزه بالكأس في النسختين 23 و24.

وقاد الفارس لويس سايز الجواد «ميستيك غايد» للفوز بالسباق الممتد على 2000 متر، البالغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار، منها 7.2 ملايين دولار للخيل المملوك إلى فريق غودولفين المتوج بالمركز الأول.

وأكمل «ميستيك غايد» تألق الخيول الإماراتية في أمسية كأس دبي العالمي الـ25، إذ حققت أربعة ألقاب من تسعة أشواط، بعدما فاز الجواد «دريان» المملوك إلى ياس للسباقات بالشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، والجواد «ريبيلز رومانس» بشعار غودولفين الذي فاز بلقب الشوط الخامس «ديربي الإمارات»، كما فاز الجواد «لورد نورث» المملوك إلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشوط السابع «دبي تيرف».

وشهد الشوط الرئيس لأمسية كأس دبي العالمي إثارة كبيرة، بعدما قاد الفارس مايكل بارزلونا الجواد «هايبوثيتيكال» المملوك إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، السباق بقوة وسط ضغط كبير من الفارس رويستون فرينش الذي قاد «كابيزانو» بشعار سلطان علي، ولكن ارتفعت الإثارة بعدما تقدم الفارس لويس سايز بقيادة «ميستيك غايد» في آخر 800 متر من السباق، وقدم أداءً رائعاً وحسم المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 2:1:61 دقيقة، بفارق 3 أطوال و3 أرباع عن الجواد الياباني «تشو ويزارد» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كيتا توساكي، متقدماً بفارق طول وربع عن الجواد «ماغني كورس» بشعار غودولفين في المركز الثالث بقيادة الفارس ويليام بويك، بينما جاء في المركز الرابع الجواد «هايبوثيتيكال» بقيادة الفارس مايكل بارزلونا.

في المقابل شهدت الأشواط الثمانية الأخرى في أمسية كأس دبي العالمي إثارة كبيرة، بعدما أهدى الجواد «دريان» الإمارات أول الألقاب شوط «دبي كحيلة كلاسيك» مخالفاً الترشيحات التي وضعت حامل اللقب «مباشر الخالدية» و«براق» في صدارة المرشحين للفوز باللقب.

في المقابل حقق ممثل ليبيا «سيكريت أمبيشن» مفاجأة كبيرة في شوط غودولفين مايل (مدينة محمد بن راشد ديستركت 1) ضمن أمسية كأس دبي العالمي، بعدما تفوق بفارق كبير جداً على أبرز المرشحين للفوز بالشوط الثاني، وهم «ميدنايت ساندز» و«أربان أيكون» و«سنابر سنكلير»، وقاد الفارس جوزيف فانينغ الجواد «سابجيكتيفست» لتسجيل رقم قياسي جديد في كأس دبي الذهبي بمضمار ميدان، بعدما حطم الرقم السابق الذي كان يحمله الجواد «فايزر أباد» بزمن قدره 3:17:92 دقائق.

من جهته خطف الجواد الأميركي «إكسترافاغنت كيد» بشعار دارس إنك لقب الشوط الرابع عقب منافسة قوية مع الجواد «فاينال سونغ» بشعار غودولفين، رغم البداية القوية من «خادم» المملوك إلى الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سبيس بلوز» بشعار غودولفين.

أما شعار غودولفين فقد حقق الانتصار الأول بعدما قاد الفارس ويليام بويك الجواد «ريبيلز رومانس» للفوز بلقب الشوط الخامس «ديربي الإمارات» عقب منافسة قوية مع الجواد «بانادول» المملوك إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وسيطر الجواد الأميركي «زيندن» على مجريات الشوط السادس «دبي غولدن شاهين» منذ بداية السباق حتى نهايته بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وحقق فوزاً سهلاً بالمركز الأول، بينما برهن الجواد «لورد نورث» المملوك إلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أحقيته بالترشيحات التي وضعته في صدارة الخيول المرشحة للفوز بالشوط السابع «دبي تيرف»، بعدما قاده الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري للفوز بالمركز الأول بجدارة مسجلاً زمناً قدره 1:46:46 دقيقة.

وحقق الجواد «مشرف» المملوك إلى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل أول انتصارات المملكة العربية السعودية في أمسية كأس دبي العالمي، بعدما قاده الفارس ديفيد إيغان للفوز بالمركز الأول في شوط دبي شيماء كلاسيك.

• قاد الفارس لويس سايز الجواد «ميستيك غايد» للفوز بالسباق الممتد على 2000 متر.

ترتيب الخيول في الشوط الرئيس

الأول: «ميستيك غايد» - غودولفين (الإمارات).

الثاني: «تشو ويزارد» - شينوبو ناكانيشي (اليابان).

الثالث: «ماغني كورس» - غودولفين (الإمارات).

الرابع: «هايبوثيتيكال» - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (الإمارات).

سايز: حققت الحلم في دبي

قال الفارس لويس سايز الذي قاد الجواد «ميستيك غايد» للتتويج بلقب «كأس دبي العالمي»، البالغ جوائزه 12 مليون دولار، إنه حقق حلمه الذي لطالما حلم به منذ وطئت أقدامه أرض دبي، وذلك بعد أن نجح في حصد لقب الشوط التاسع والرئيس في أمسية نسخة اليوبيل الفضي لـ«كأس دبي العالمي»، الذي جاء على حساب 13 من نخبة جياد المسارات الرملية على العالم.

وأكد سايز في تصريحات صحافية، عقب مراسم التتويج، أن الحلم تحول إلى حقيقة بالفوز بالبطولة الأصعب والأغلى في العالم، موضحاً أن «ميستيك غايد» يملك قدرات كبيرة وحقق فوزاً مستحقاً، وقدم أفضل أداء.

وأضاف: «كانت وتيرة السباق سريعة للغاية، وشهدت منافسة كبيرة بين خيول عدة، لكنني تمكنت من اللحاق بالقمة بفضل الانقضاض السريع الذي يملكه الحصان، والذي أهّله للركض حتى تبوأ المركز الأول».

مايكل ستيدهام: لا شيء يضاهي طعم الانتصار

أبدى المدرب مايكل ستيدهام مدرب «ميستيك غايد» بطل كأس دبي العالمي 2021 سعادته البالغة بالفوز، وقال: «لا شيء يضاهي طعم الانتصار الكبير، إنه فوز عظيم ويمثل إضافة كبيرة لتاريخي».

وقال المدرب إن فوز «ميستيك غايد» لم يكن سهلاً عطفاً على أن السباق يضم نخبة من أقوى الخيول الأميركية واليابانية والإماراتية، وغيرها ممن أثبتت تفوقها وأكدت تمتعها بالقوة والسرعة الهائلة.

وأشاد بالتنظيم الرائع لكأس دبي العالمي في ميدان رغم ظروف الجائحة التي اجتاحت العالم، مؤكداً أنهم وجدوا كل التسهيلات لإنجاح السباق.

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