شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يوجه رسالة تهنئة إلى مانويل نوير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد الشناوي لاعب المنتخب الوطني والأهلي المصري، على توجيه رسالة تهنئة إلى مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ، بعيد ميلاده الـ 35 الذي يوافق تاريخ 27/3/2021 من الشهر الجاري.

وكتب الشناوي عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام، عيد ميلاد سعيد ياصديقي، على أنغام عيد ميلاد سعيد باللغة الإنجليزية.

كان الشناوي قد تقابل مع مانويل نوير أفضل حارس في العالم خلال بطولة كأس العالم للأندية تحديدا في دور نصف النهائي للبطولة الذي جمع بين بطل أفريقيا وأوروبا، وخسره الأهلي المصري بهدفين دون رد.

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وكان أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، حقق نجاحات على المستوى الأوروبي عكس ما يقدمه داخل مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021، بصحبة جميع لاعبي الديدز باستثناء محمد صلاح الذي يغرد في جميع المسابقات المختلفة بقميص ليفربول.

ووفقا لما نشرته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، الحارس البرازيلي أليسون بيكر حافظ على نظافه شباكه في دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج، منذ شهر سبتمبر عام 2017 برصيد 16 لقاء.

وأكدت الشبكة الإحصائية أن بيكر هو الحارس الوحيد في دوري أبطال أوروبا الذي نجح في الحفاظ على شباكه خلال المسابقة الأوروبية، متفوقا على مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، وتير شتيجن، حارس مرمى برشلونة.