شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا في ليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة لمتابعيه بمناسبة ليلة النصف من شعبان التي توافق اليوم السبت.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أعتذر منكم اليوم وألتمس من قلوبكم الطيبة براءة الذمة قبل أن ترفع الملائكة أعمالي قبل منتصف شهر شعبان.. استحي أن أقول عفوت عنكم، لأني ما وجدت منك إلا الخير والمحبة. بل أقول عفا الله عني وعنكم واذكروني في صالح دعائكم وكل عام والجميع بخير».

ويبتعد مؤمن عن الملاعب منذ قرابة عام مضى بسبب إصابته بضمور في العضلات، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عدة مرات لاستكمال رحلته العلاجية التي بدأها قبل فترة طويلة للتعافي من المرض الذي يُعاني منه وأبعده عن كرة القدم.