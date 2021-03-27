شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جديدة على تصنيف تنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الدولى لمحترفات التنس إنه سيدخل تغييرات جديدة أخرى على نظام التصنيف العالمى المعدل للاعبات، والذى بدأ تطبيقه العام الماضى بسبب جائحة كوفيد-19 قبل العودة للطريقة التقليدية القديمة.

وتقليديا اعتمد نظام التصنيف على «أفضل 16» نتيجة خلال 52 أسبوعا لكن هذه الطريقة جمدت في مارس من العام الماضى في ظل تفشى الجائحة وتوقف البطولات.

وأدخل الاتحاد تعديلات على النظام قبل استئناف بطولات التنس في أغسطس الماضى تسمح للاعبات بالاحتفاظ بنقاطهن لما وراء 52 أسبوعا في ظل إلغاء البطولات وقيود السفر.

لكن هذه التعديلات أثارت انتقادات مفادها أن تصنيف اللاعبات لا يتطابق مع الواقع.

وبناء على التعديلات الجديدة سيسمح للاعبات بالاحتفاظ بنقاطهن لمدة 52 أسبوعا على الأقل وبحد أقصى لا يتجاوز عامين.

وستطبق التعديلات الجديدة على نظام التصنيف بداية من الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء بطولة ميامى الحالية.

وتعرض النظام المعدل لانتقادات لأنه قدم صورة مزيفة لواقع تنس السيدات.

فلم تشارك المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلى بارتى في أي بطولة طوال 11 شهرا لكنها احتفظت رغم ذلك بصدارة التصنيف تطبيقًا للتعديلات التي سمحت للاعبات بالغياب عن البطولات دون خسارة نقاط.

ولم تدافع اللاعبة الأسترالية عن لقب فرنسا المفتوحة العام الماضى لكنها احتفظت بالنقاط التي حصلت عليها من الفوز بأول بطولة كبرى خلال مسيرتها.

في المقابل فازت اليابانية نعومى أوساكا بلقب أمريكا المفتوحة 2020 وبأستراليا المفتوحة الشهر الماضى لكنها لا تزال خلف بارتى رغم ذلك.