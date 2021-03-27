شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يرفض يرفض خسارة هازارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، باستمرار البلجيكى إيدين هازارد فى الموسم المقبل.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن زيدان يرفض بيع إيدين هازارد جناح ريال مدريد، فى الصيف المقبل، حتى لو كان ذلك لتمويل صفقة هالاند أو مبابى.

وأشارت إلى أن زيدان لديه استراتيجية واضحة بشأن ميركاتو الصيف، قائمة على تقوية الهجوم، لكن دون خسارة إيدين هازارد.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن زيدان لديه ثقة بالغة فى هازارد، وأن اللاعب سيتغلب على مشاكل الإصابة، ويشق طريق التألق مع الميرنجى.

على جانب آخر، صنع الكرواتى لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، حالة من الرعب لدى مسؤولى الميرنجى، خلال فترة التوقف الدولى الحالى.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال»، فإن مسؤولى ريال مدريد شعروا بالرعب من تعرض مودريتش لإصابة بالغة خلال مباراة كرواتيا وسلوفينيا، فى افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبى لريال مدريد، طلب من منتخب كرواتيا، تقريرًا عن حالة مودريتش، والعلاج الذى يتلقاه اللاعب.

وأوضحت أن الملكى كان يخشى غياب اللاعب لعدد من المباريات بسبب الإصابة، لكن تبين أن حالة مودريتش جيدة بعد وضع الثلج والخضوع للتدليك والعلاج الطبيعى.

وذكرت الصحيفة أن مودريتش جاهز للمشاركة فى المباريات التالية مع منتخب كرواتيا ضد قبرص ومالطة.

فى سياق آخر، عاد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، إلى حسابات يوفنتوس فى الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، فإن يوفنتوس جعل زيدان، هدفه الأول لخلافة أندريا بيرلو على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا أمام بورتو، بالإضافة إلى تدهور نتائج السيدة العجوز فى الدورى الإيطالى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك الكثير من الشكوك حول مصير زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالى.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يرتبط خلالها المدرب الفرنسى بتدريب فريقه السابق (يوفنتوس)، حيث سبق أن حاول السيدة العجوز، التوقيع مع زيدان، عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى.