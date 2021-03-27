شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يفوز على الشمس في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلى الفوز على الشمس بنتيجة 30-26، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي الشمس، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وتألقت لاعبات الفريق، وظهرن بشكل مميز بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الشمس بنتيجة 14-11، وواصل الفريق تفوقه خلال الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 30-26.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على سموحة بنتيجة 39-23، ضمن منافسات بطولة الدوري.