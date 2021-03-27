شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيل جنش إلى التحقيق بسبب رامز جلال.. وطارق يحيى آخر الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة نادي الزمالك قررت فتح تحقيق في واقعة تصوير محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق لإحدى الحلقات مع الفنان رامز جلال خلال برنامجه «رامز مريض نفسي» والذي سيذاع في رمضان المقبل.

وأوضح عمر في فيديو عبر حسابه على «فيسبوك» أن إدارة الزمالك غاضبة بسبب عدم حصول اللاعب على إذن قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية وتصوير البرنامج، مشيرًا إلى أن اللاعب كان لابد أن يستأذن قبل سفره خاصة وأن اللائحة تنص على حصول النادي على نسبة من ظهوره في أي برنامج.

وأشار عمر إلى أن جنش قام بتصوير الحلقة قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني الحالي.

وأكد ياسين، أن طارق يحيى نجم الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشين الحالي بالنادي، قام بتصوير حلقة في برنامج «رامز مريض نفسي» والذي سيذاع في شهر رمضان المقبل.

وأضاف عمر أن طارق يحيي انضم إلى ضحايا البرنامج وتم تصوير حلقة معه في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن طارق يحيى استغل تواجده في السعودية وقام بأداء مناسك العمرة هناك.