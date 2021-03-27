شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يخرج عن صمته: «ما حدث مهزلة تحكيمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن غضبه من المستوى التحكيمي في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وتعادل ألميريا مع ليجانيس بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسجل مورلانيس هدف ألميريا في الدقيقة 90 من المباراة ولكن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لفريق ليجانيس أدرك بها التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «اللي حصل اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس ومو معقول هذا الدوري الإسباني!!! خسرنا ٨ نقاط من التحكيم! إلى متى؟!».

وبهذه النتيجة رفع فريق الميريا رصيده إلى النقطة 57 محتلا المركز الثالث، فيما رفع ليجانيس رصيده إلى النقطة 54 في المركز الرابع من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.