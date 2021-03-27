شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتداء قمصان المقاطعة.. مدرب منتخب ألمانيا يعلن موقفه من مونديال قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، واللاعب الدولي جوشوا كيميتش، أنهما ضد مقاطعة بطولة كأس العالم في قطر 2022 رغم أن الفريق اعترض على ظروف حقوق الانسان في البلاد.

وقال لوف اليوم السبت في مدينة بوخارست، التي يواجه فيها المنتخب الروماني غدا الأحد في مباراته الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال: «المقاطعة لا تساعد أحد».

وأضاف «يمكنك أن تجذب انتباه العالم كله مع مثل هذه البطولة وتقديم الأشياء في الاتجاه الصحيح».

واتفق معه جوشوا كيميتش، الذي قال إنه يرى «بشكل عام نحن متأخرين عشر سنوات على المقاطعة» في إشارة منه إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح قطر حق استضافة البطولة في 2010.

وقال: في كرة القدم، لدينا فرصة لتوضيح الأشياء. لا أرى واجبنا هناك فقط، ولكن أيضا أجزاء أخرى من السكان.

وارتدى المنتخب الألماني قمصانا شكلت الأحرف الــ11 لعبارة «حقوق الانسان» باللغة الإنجليزية، قبل مباراتهم يوم الخميس الماضي أمام المنتخب الأيسلندي ولكن وجهت انتقادات لمقطع الفيديو الذي نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الجمعة، والذي به لقطات لما حدث خلف الكواليس، وهو شيئا وجد لوف صعوبة لفهمه.