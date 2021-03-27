مؤشر فرق الدوري.. فرح وسعادة للبعض وقلق وكآبة لآخرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خص المدرب الوطني والخبير الفني حمود السلوة «مكة» بقراءة عن مؤشرات صعود وهبوط فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة الأولى وحتى الـ24 التي سبقت فترة التوقف الحالي.

وكشف المؤشرات عن تقسيم فرق الدوري إلى 4 مستويات بين فرق ثابتة مع وجود هبوط نسبي طفيف في فرق أخرى، كما هو حال الهلال والشباب والاتحاد التي تنافس على اللقب، والتعاون وأبها والفتح والباطن بغض النظر عن مراكزها الحالية، وبين فرق بقيت في مراكزها الأخيرة أكثر من 10 جولات كفريقي ضمك والعين، وبقيت المجموعة الثالثة بين صعود مذهل ونزول مدهش كالنصر والوحدة والقادسية، فيما تأرجحت المجموعة الرابعة بين صعود وهبوط مخيف كالأهلي والفيصلي والفتح والرائد.

مؤشر فرق الدوري حتى الجولة الـ24

الهلال 48

استقرار تام، إذ تسيد صدارة الدوري 12 أسبوعا متتاليا، بدءا من الجولة الرابعة وحتى ال 15 ، ثم افتقدها بعد ذلك لكنه استعادها في الجولة ال 23 ، وأسوأ مركز له سجله في الجولة الثانية بحلوله في المركز السابع.

الشباب 45

مؤشره شبه ثابت، حيث لم يبتعد عن المراكز الأربعة الأولى منذ انطلاقة الدوري، فيما كان المركز السادس أسوأ مركز سجله في الجولة الثانية. وفي 13 جولة ظل يراوح صعودا وهبوطا بين المركزين الثاني والثالث بثبات إلى أن خطف الصدارة في الجولة الـ17، لكنه فقدها بعد 7 جولات وتحديدا من الجولة 22، وتركها للهلال.

الاتحاد 42

تحسن مركزه في الجولة السابعة بحلوله رابعا بعد أن شهد الدوري تذبذبا كبيرا في المراكز. وسجل الاتحاد أسوأ مركز له عندما احتل المركز الـ11 في الجولة الثانية، فيما تصاعد مؤشره بدءا من الجولة السابعة وسط تذبذب طفيف لا يذكر قبل وصوله لمركزه الحالي (الثالث) منذ الجولة الـ21 بعد أن بقي رابعا في 4 جولات متتالية.

التعاون 38

شهد مؤشره صعودا وهبوطا وحالة عدم استقرار، ولا سيما في الدور الأول الذي حقق فيه المركز الـ11 في الجولتين الثالثة والرابعة، ونال مركزه الحالي 5 مرات بين صعود وهبوط طفيف إلى أن استقر عليه في آخر جولتين.

الاتفاق 35

هوى مؤشره سريعا، فبعد أن حقق المركز الأول في الجولة الثانية، انخفض بصورة مذهلة في الجولة الثالثة بالوصول للمركز الـ12، وغادره في الجولة الثامنة إلى المركز التاسع، ثم حقق صعودا واحتل المركز الرابع في الجولة العاشرة، ومن ثم استقر في مركزه الحالي.

الأهلي

النصر 36

أخذ في البداية منحنى خطيرا، إذ هبط مؤشره من المركز السادس في الجولة الأولى إلى الـ14، إلى أن وصل للمركز الـ15 في 6 جولات متتالية، ثم بدأ مؤشره بالصعود منذ الجولة الـ11 وصولا لمركزه الحالي (الخامس) للمرة الأولى بعد أن شهد هبوطا طفيفا بنزوله للمركز التاسع في الجولة الـ19.

الأهلي 31

ظهر مؤشره في ثبات منذ الجولة الثامنة، متأرجحا بين المركزين الثاني والثالث 10 جولات متتالية، إلا أنه تراجع بشكل مخيف وأخذ في الهبوط تدريجيا منذ الجولة الـ18 التي كان فيها وصيفا، حتى بات بالمركز السابع.

القادسية 31

صعد مؤشره سريعا بتخطي 8 مراكز، وقفز في الجولة الثالثة بعد أن كان يحتل المركز الـ14 في الجولة الأولى، لكنه ظل يراوح بين مراكز الوسط حتى الجولة الـ19 التي كان فيها خامسا، واستقر في الجولتين الأخيرتين في المركز الثامن.

الفتح 31

بدأ موسمه مطمئنا بعد أن صعد للمركز الأول لمرة واحدة في الجولة الثالثة، إلا أنه سرعان ما سقط في المركز الـ13 في الجولة التاسعة، وبقي ملازما له في الجولتين الـ17 و21، لكن مؤشره صعد منذ الجولة الـ23 من المركز الـ14 إلى التاسع.

أبها 31

تأرجح مؤشره بين صعود وهبوط من الجولة الثانية، وكان أفضل صعود له المركز السادس في الجولة الـ13، بعدها بدأ بالنزول التدريجي حتى وصل للمركز الـ14 في الجولة الـ21، ثم بدأ يسترد عافيته في الجولة الأخيرة باقتناص المركز العاشر.

الفيصلي 30

بدأ بمركز مريح حتى الجولة الثامنة، لكن مؤشره تراجع للمركز الـ14 في الأسبوع الـ16، بعدها أخذ بالصعود التدريجي للمركز الثامن في الجولتين الـ21 و22، إلا أن هبط مجددا لمركزه الحالي في الجولة الأخيرة.

الرائد 29

حقق مؤشره نقلة رقمية جيدة بالصعود من المركز الـ12 في الجولة الثانية إلى الرابع، إلا أنه هبط تدريجيا منذ الجولة الخامسة ليستقر في المركز الـ14، 6 جولات متفرقة، ثم تحسن مؤشره في الجولة الـ23 وصعد للعاشر، ثم هبط مركزين قبل فترة التوقف الحالية.

الباطن 31

لم يتجاوز المركز السادس الذي حققه في الجولتين الرابعة والثامنة، واستقر في المركز الـ14 لخمس جولات متفرقة دون صعود يذكر، ووقف عند العاشر جولتين متتاليتين (21، 22) ليعود للمركز الـ13 بفارق مركز واحد عن الذي ناله في الجولة الثانية (الـ15).

الوحدة 27

سقط من الجولة الثانية، فبعد أن أخذ نصيبه من المركز الأول تراجع للعاشر في الجولة الثانية بصورة لافتة، وبقي 5 جولات متتالية في المركز الـ14، وأخذ مؤشره بالنزول بعد أن وصل للخامس في الجولتين 11 و12 ولم يشهد مؤشره بعدها تحسنا إلى أن بقي في الجولتين الماضيتين بمركزه الحالي.

ضمك 27

ظل مؤشره ثابتا في أغلب الجولات، وأقصى ما وصل إليه المرتبة الـ11 في الجولة الأولى، ثم أخذ بالنزول وبقي في المركز الأخير 9 جولات (من الخامسة وحتى الـ13)، وفي الجولة الـ14 صعد للمركز الـ15 قبل الأخير وبقي فيه 11 جولة.

العين 24

أمضى أوقات وجيزة في المركز الـ13، وتحديدا في الجولات (5 و6 و7 و8)، ومن ثم أخذ في الهبوط بشكل تدريجي إلى أن استقر في مركز الحالي (الـ16 الأخير) منذ الجولة الـ14 خلال 11 جولة متتالية.