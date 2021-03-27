تتويج الفائزات ببطولة المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الفضية) للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، أبيه) التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. وتوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في البطولة، حيث حققت الحسناء الحماد الميدالية الذهبية في سلاح السايبر (عمومي) وانتزعت لين الفوزان ذهبية سلاح الفويل (عمومي)، فيما فازت حبيبة طنطاوي بذهبية سلاح الفويل تحت 15 عاما. وفي منافسات سلاح الأبيه (عمومي) نالت عالية جلال الميدالية الذهبية، فيما حققت لمار أرسلان ذهبية سلاح الأبيه تحت 15 عاما، فيما شاركت الحكمتان السعوديتان ملاك السلطان وهناء حلمي في قيادة منافسات البطولة.

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