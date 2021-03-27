شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يعتمد بقاء حجازي وغروهي للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​اعتمدت إدارة نادي الاتحاد بقاء عنصرين أجنبيين أساسيين مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، هما قلب الدفاع المصري الدولي أحمد حجازي، وحارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، فيما لم تعتمد حتى الآن استمرارية العناصر الأجنبية الأخرى.

​ويعد حجازي وغروهي من أبرز مكاسب الفريق، خاصة في الموسم الحالي، نظير تقديمهما مستويات مميزة رجحت كفة الفريق في عدد من اللقاءات، خاصة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يحتل فيه الفريق المركز الثالث حتى نهاية الجولة الـ24.

وقد تعاقدت إدارة أنمار الحائلي مع حجازي في أكتوبر 2020 قادما من نادي ويست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء، ومن ثم إبرام عقد جديد لمدة موسمين.

بينما تم التعاقد مع غروهي إبان إدارة لؤي ناظر وبطلب من المدير الفني آنذاك، الكرواتي سلافين بيليتش، حيث تم شراء عقد اللاعب من غريميو البرازيلي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم بدءا من يناير 2019.

من جهة أخرى خصص المدير الفني فابيو كاريلي، برنامجا لياقيا للمدافع مهند الشنقيطي، تمهيدا لانضمامه للتدريبات الجماعية مجددا.

كما بدأ اللاعب عبدالرحمن العبود برنامجه التدريبي الانفرادي بعد إجراء الكشوفات الطبية على موضع إصابته في الرقبة، التي أكدت خلوه من أي كسور، بعدما تعرض اللاعب لاحتكاك قوي في مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى كاريلي لتجهيز هذا الثنائي خلال فترة التوقف الحالية، ليصبحا جاهزين للمشاركة في مواجهة الهلال المقررة في التاسع من أبريل المقبل ضمن الجولة الـ25 من الدوري.