ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ 16

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وتكون السباق من 4 أشواط، جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس 3 سنوات، ومسافة 2000م، فاز بالمركز الأول الجواد (رجوان السلام) لإسطبل إسماعيل اليوسف، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس مفتوح 3 سنوات فأكثر، ومسافة 2000م، فاز بالمركز الأول الجواد (متلاحم) لإسطبل حماد المطيري، أما الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح 4 سنوات فأكثر، ومسافة 2000م، فاز بالمركز الأول الجواد (رينبو) لإسطبل إسحاق التركماني.
وفي الشوط الرئيس، الشوط الرابع المخصص أفراس مفتوح 4 سنوات فأكثر، ومسافة 1600م، فازت بالمركز الأول الفرس (عفراء نجد) لإسطبل خالد الفرماوي.
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