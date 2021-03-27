ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ 16

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان فروسية الجبيل أمس الأول، سباقه الـ 16 للموسم الحالي 1442هـ، بحضور إدارة الميدان والرعاة وملاك الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من 4 أشواط، جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس 3 سنوات، ومسافة 2000م، فاز بالمركز الأول الجواد (رجوان السلام) لإسطبل إسماعيل اليوسف، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس مفتوح 3 سنوات فأكثر، ومسافة 2000م، فاز بالمركز الأول الجواد (متلاحم) لإسطبل حماد المطيري، أما الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح 4 سنوات فأكثر، ومسافة 2000م، فاز بالمركز الأول الجواد (رينبو) لإسطبل إسحاق التركماني.

وفي الشوط الرئيس، الشوط الرابع المخصص أفراس مفتوح 4 سنوات فأكثر، ومسافة 1600م، فازت بالمركز الأول الفرس (عفراء نجد) لإسطبل خالد الفرماوي.