شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل خبرات رياضية بين شرطتي أبوظبي والشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع وفد من إدارة الإعلام والعلاقات العامة «قسم الأنشطة الرياضية» في القيادة العامة لشرطة الشارقة على آلية عمل الاختبارات والخطط السنوية لبرنامج بطولات فعاليات الموسم الرياضي وسياسة الاختبارات السنوية وكيفية تطوير المنتخبات وسياسات التحفيز الرياضي والتفريغ خلال زيارته لمركز التربية الرياضية الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد عصام عبد الله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية اهتمام شرطة أبوظبي بتكاملية الأدوار الأمنية في الدولة ومد جسور التواصل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات الذكية بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني متصدرين بهذا التعاون الصفوف الأولى والمركز الأول.

وتعرف الوفد برئاسة الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الانشطة الرياضية والاجتماعية إلى عمل وادارة المرافق الرياضية والبرامج التدريبية المستمرة لمنتسبي شرطة أبوظبي.