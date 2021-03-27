شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي الشطرنج يدعم باكسـتان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إستقبل هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ميرزا محمد أفريدي الرئيس الجديد لاتحاد باكستان للشطرنج الذي يزور الإمارات حالياً عقب اختياره لتولي المنصب بموجب اتفاقية للحفاظ على استقرار الاتحاد الباكستاني بعد وفاة الرئيس السابق كلثوم بروين التي كانت عضوة في البرلمان الباكستاني ورئيسة لجنة الشباب والرياضة؛ وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وقد بحث هشام الطاهر مع الضيف خريطة الطريق خلال الفترة القادمة؛ لدعم واستقرار الاتحاد الباكستاني للشطرنج والمشاركة الإيجابية في أنشطة ومسابقات الاتحاد الآسيوي والبطولات القارية التي تقام عبر الإنترنت والحفاظ على جاهزية لاعبي ولاعبات باكستان استعداداً للمشاركة في البطولات العالمية والقارية.

من ناحيته توجه ميرزا أفريدي بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان تقديراً للدعم الفني والمالي المتواصل والمساندة لاتحاد باكستان للشطرنج.