شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج ختام الدور الأول من دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهت فرق سيدات كرة السلة بدوري السوبر مواجهات دور المجموعات مساء اليوم السبت بخوض الجولة الرابعة عشرة من عمر المنافسات.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من عمر المسابقة كالتالي:
سبورتنج 82 – 74 الأهلي
سموحة 68 – 73 مصر للتأمين
الشمس 69 – 56 الصيد
هليوبلويس 88 – 75 الجزيرة
وجاءت مواجهات دور الـ8 كالتالي:
سبورتنج (الأول) ضد الصيد (الثامن)
الأهلي (الثاني) ضد الشمس (السابع)
هليوبوليس (الثالث) ضد سموحة (السادس)
الجزيرة (الرابع) ضد مصر للتأمين (الخامس)
الزهور (التاسع) ضد الترام (السادس عشر)
الغابة (العاشر) ضد البنك الأهلي (الخامس عشر)
جزيرة الورد (الحادي عشر) ضد الأولمبي (الرابع عشر)
الزمالك (الثاني عشر) ضد مدينة نصر (الثالث عشر)