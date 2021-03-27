شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج ختام الدور الأول من دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت فرق سيدات كرة السلة بدوري السوبر مواجهات دور المجموعات مساء اليوم السبت بخوض الجولة الرابعة عشرة من عمر المنافسات.

ونجح فريق سبورتنج من انهاء دور المجموعات متصدرًا للترتيب بدون أي هزيمة برصيد 28 نقطة، ومن خلفه النادي الأهلي برصيد 24، جمعها من الفوز في 10 مباريات والخسارة في 4 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من عمر المسابقة كالتالي:

سبورتنج 82 – 74 الأهلي

سموحة 68 – 73 مصر للتأمين

الشمس 69 – 56 الصيد

هليوبلويس 88 – 75 الجزيرة

ومن المقرر أن تقام ذهاب مواجهات دور الـ 8 بين الفرق يوم 3 أبريل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 6 من الشهر نفسه، حيث يواجه صاحب المركز الأول المواجهة ضد صاحب المركز الثامن، فيما يواجه الثاني نظيره السابع وهكذا.

وجاءت مواجهات دور الـ8 كالتالي:

سبورتنج (الأول) ضد الصيد (الثامن)

الأهلي (الثاني) ضد الشمس (السابع)

هليوبوليس (الثالث) ضد سموحة (السادس)

الجزيرة (الرابع) ضد مصر للتأمين (الخامس)

أما عن مواجهات الـ8 فرق أصحاب الترتيب من التاسع للسادس عشر، والتي تتنافس على مراكز البقاء في مسابقة الدوري والابتعاد عن مراكز الهبوط، فجاءت كالتالي:

الزهور (التاسع) ضد الترام (السادس عشر)

الغابة (العاشر) ضد البنك الأهلي (الخامس عشر)

جزيرة الورد (الحادي عشر) ضد الأولمبي (الرابع عشر)

الزمالك (الثاني عشر) ضد مدينة نصر (الثالث عشر)