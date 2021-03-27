شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي تغير في الأهلي منذ إصابة كريم نيدفيد وقبل عودته للملاعب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى كريم نيدفيد لاعب الأهلى من إصابة فى غضروف الركبة، تسببت فى ابتعاده عن الملاعب لمدة عامين، منذ الإصابة التى تعرض لها فى مباراة فريقه ضد المقاصة بالموسم قبل الماضى وتحديدا يوم 10 أبريل بالجولة الـ28 من عمر الدورى المصرى الممتاز، وترتب عليها إجراء عملية جراحية وتبعها فترة تأهيل خاطئة تسببت فى تأجيل عودة اللاعب للملاعب.

وشهدت الفترة التى غاب فيها نيدفيد عن الأهلى الكثير من المتغيرات على مستوى الفريق الكروى أو الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الأحمر أو مجلس الإدارة والإنجازات التى حققها فريقه فى غيابه، ومع كل ذلك ابتعد عنها نيدفيد لظروف الإصابة اللعينة التى داهمته ويستعد للعودة منها والاستمرار فى صفوف فريقه.

وتعاقد الأهلي مع لاعبين بالجملة فى هذه الفترة مثل حمدى فتحى وأليو ديانج وقفشة ومحمود متولى ومحمود كهربا وعلى لطفى وأحمد رمضان بيكهام، وبدر بانون ورمضان صبحى وأليو بادجى وجيرالدو ومحمد محمود وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد.

وشهد العامين الماضيين رحيل أكثر من لاعب عن الأهلي، أبرزهم وليد أزارو وجيرالدو ورمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وأليو بادجي وأحمد علاء ومحمد نجيب وإسلام محارب وأحمد حمودي وميدو جابر وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وصالح جمعة وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وعمرو جمال وحسين السيد، ومنهم من جاء ورحل فى غيابه مثل جيردالدو وبادجي ورمضان صبحي وأحمد الشيخ.

وخرج لاعبون للإعارة وعادوا للأهلي، مثل صلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر فيما تجددت إعارة أحمد ياسر ريان وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم ، وفي الموسم الحالي خرج للإعارة أكثر من لاعب جديد مثل محمد شكري وأحمد عبد القادر حمدي ومحمد فخري وشادي رضوان وعربي بدر وصالح نصر وفارس طارق.

بينما تعرض محمد محمود للإصابة بالصليبي مرتين واقترب من العودة للملاعب في غياب نيدفيد، وتعرض محمود متولي للإصابة بالصليبي وعاد للفريق الأحمر، وتعافى من الإصابات المختلفة وليد سليمان وناصر ماهر وسعد سمير ومروان محسن وجونيور أجايي.

وتعاقب على تدريب الأهلي أكثر من مدرب حيث أصيب نيدفيد في عهد الأوروجوياني مارتن لاسارتي وتولى المهمة محمد يوسف بشكل مؤقت قبل أن يأتي السويسري رينيه فايلر ليتولى القيادة الفنية، ويرحل في نهاية الموسم ويتولى بيتسو موسيماني المهمة بدلا منه ولا يزال مستمرا حتى الآن.

وحقق الأهلي أكثر من بطولة منها الدوري المصري مرتين موسم 2018 / 2019 و2019 / 2020، ولقب السوبر المصري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة في النسخة الماضية ولقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي وبعد غياب 7 أعوام، وحقق الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه منذ 2006.

وخلال هذه المدة حقق مجلس الإدارة العديد من الإنجازات منها افتتاح فرع النادي في الأقصر وتطوير أسوار أفرع النادي الثلاثة والحصول على استاد السلام بحق الانتفاع.

وآخر هذه الأحداث هي توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا وعودتها مرة أخرى في غياب نيدفيد أيضا، الذي يبحث عن العودة للملاعب بعد غياب عامين.