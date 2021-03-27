شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود: سعيد بالانضمام لجهاز للزمالك.. وكارتيرون مدرب طموح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. وكشف عبد المقصود عن كواليس أول لقاء له مع كارتيرون اليوم بمقر النادي، قائلا، إن المدرب الفرنسي وجه له التهنئة على صعوده بفريق الصقر السعودى لدوري الدرجة الثانية قبل الانضمام للجهاز المعاون بالزمالك.

وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن مسئولي نادي الزمالك والمدير الفني، وأن يكون إضافة للجهاز الفني فى الفترة الحالية ويخدم النادي مع جميع أفراد الجهاز الفني.

واختتم المدرب المساعد للزمالك بأن كارتيرون مدرب طموح ويحب نادي الزمالك ويريد النجاح مع الفريق في الفترة المقبلة.

فيما خاض فريق الزمالك مواجهة ودية اليوم مع بدلاء الفريق الأول في إطار استعدادات الزمالك لمواجهة المولودية الجزائري في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وهي المباراة التي استقر عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الغاء ودية سيراميكا ومن بعدها الغاء ودية فريق الشباب بالنادي.

وانتهت التقسيمة الودية التى خاضها لاعبو الزمالك بتعادل الفريقين 3 / 3 حيث خاض الفريق صاحب القميص الأسود الذى قاده فنيًا أحمد عبد المقصود "صودا"، مع الفريق صاحب القميص المووف الذى قاده أسامة نبيه بثلاثية لكل فريق، أحرز الأهداف للأسود حميد أحداد وحسام عبد المجيد وحسام أشرف، بينما سجل للمووف مروان حمدي وأوباما هدفين.

وجاء تشكيل الفريق صاحب القميص الأسود والذي قاده أحمد عبد المقصود، كالتالى.. في حراسة المرمى : محمد عواد، في خط الدفاع : محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، حاتم محمد، حمزة المثلوثي، في خط الوسط : أيمن حفني، محمود عبد العزيز "زيزو"، ياسين مرعي، حسين فيصل، وحسام أشرف، في خط الهجوم : حميد أحداد.

وجاء تشكيل الفريق صاحب القميص الموف والذي قاده أسامة نبيه، كالتالى.. في حراسة المرمى : محمد أبو جبل، في خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، حازم إمام، محمد عبد الشافي، في خط الوسط: إسلام جابر، محمد أشرف “روقا”، أشرف بن شرقي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف إبراهيم "أوباما"، في خط الهجوم: مروان حمدي.