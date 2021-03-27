شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جزر القمر يخوض مرانه الأول بالقاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب جزر القمر مرانه الأول اليوم، السبت، بعد وصولهم إلى القاهرة أمس، الجمعة، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وأدى منتخب جزر القمر التدريب على ملعب استاد القاهرة الفرعى، على أن يخوض مرانه الأخير غدا بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.

ووصلت بعثة منتخب جزر القمر إلى القاهرة أمس، الجمعة، استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني، ويختتم الضيوف غدا تدريباتهم باستاد القاهرة وسط معنويات مرتفعة، حيث يسعي المنتخب رقم 130 فى تصنيف الفيفا فى فبراير 2021 لتحقيق مفاجأة أمام الفراعنة.

ويعتبر الفردو بن نبوهان مهاجم نادي ريد ستار الصربي، الهداف التاريخي لمنتخب بلده، وذلك بعدما سجل صاحب الـ 31 عامًا، 10 أهداف لصالح بلاده.

وأحزر نبوهان خلال هذه التصفيات سجل 5 أهداف فى 5 مباريات، ويلعب ضمن صفوف نادي ريد ستار منذ عام 2018 وقد شارك مع العملاق الصربي في 110 مباراة في جميع البطولات وسجل 57 هدفًا.

كما يعتبر الجناح الأيمن سعيد بكاري مهاجم آر كي سي فالفيك أخطر لاعبى جزر القمر والذى قال في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية: "لا نخشى مواجهة مصر، وسنواجههم من أجل الحصول على صدارة المجموعة".

بينما يعد فايز سليماني جناح نادي كورتريك البلجيكي أخطر لاعب في جزر القمر، والذي تقريبا لا تخلو تشكيلة الأساسية منه في كل المباريات الهامة، سواء في التصفيات الحالية، أو تصفيات أمم أفريقيا الماضية، أو تصفيات كأس العالم التي خاضها الفريق.

وسجل فايز سليماني هدف الفوز لمنتخب جزر القمر أمام منتخب توجو في الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.



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