شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 27 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 27 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، موسيماني يحدد شروط عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية، والأهلي يكثف محاولاته لضم جناح الطلائع فى الميركاتو الصيفى.

موسيماني يحدد شروط عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

رحب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بفكرة انتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، والمقدرة بـ200 ألف جنيه وإيقاف شهر يخوض خلالها تدريبات منفردة بعيدا عن المران الجماعي، والتى تنتهى أول أبريل المقبل.

الأهلي يكثف محاولاته لضم جناح الطلائع فى الميركاتو الصيفى

مازال أحمد سمير جناح فريق طلائع الجيش واحداً من أهم اللاعبين المطلوبين في النادي الأهلي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن، ويتألق أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش هذا الموسم بشكل رائع ويقدم عروضا جيدة للغاية نالت إشادة الجميع.

متى يعود على معلول لمباريات الأهلي بعد التعافى من إصابة الخلفية؟

يتواصل غياب على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلى، عن الفريق لعدة مباريات قادمة بعد تأكيدات سهيل الشملى طبيب منتخب تونس أن اللاعب يحتاج ثلاثة أسابيع على الأقل حتى يعود للملاعب.

موسيمانى يعقد جلسة خاصة مع عبد الحفيظ قبل مران الأهلى غداً

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قبل مران الغد لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق. ويناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي للسودان لمواجهة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا واستعداد الفريق لهذه المباراة المرتقبة.

تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف

رغم نفي مسئولى نادي سموحة ومحاولات الأهلي "التعتيم" على جهوده لضم حسام حسن مهاجم سموحة إلا أن المعلومات الورادة من القلعة الحمراء تؤكد أن مهاجم الفريق السكندري بات قريب جداً من إرتداء القميص الأحمر.

خالد الدرندلي يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي للسودان

يتابع خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في السودان، مع جهاز الكرة ترتيبات مباراة المريخ ببطولة أفريقيا، وفتح خالد الدرندلي خطوط اتصال مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل الترتيب لرحلة السودان ومباراة المريخ المقرر لها 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي راحة من التدريبات اليوم ويبدأ الاستعداد للمريخ السودانى غداً

يحصل فريق الكرة بالنادى الأهلى على راحة سلبية من التدريبات اليوم، السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الأحد فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة المريخ السودانى فى بطولة أفريقيا المقرر إقامتها فى السودان يوم 3 أبريل المقبل، فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.‏