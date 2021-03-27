شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: فى ليلة النصف من شعبان اذكرونى فى صالح دعائكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن ذكريا، نجم الأهلى، دعاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، طالب فيه محبيه بالدعاء له فى ليلة النصف من شعبان خصوصا بعد إصابته بمرض نادرأبعده عن كرة القدم الفترة الأخيرة.

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

مؤمن ذكريا